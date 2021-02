Sochaux-Saint-Étienne: equipa da casa procura surpreender

Embate entre equipas de divisões distintas, com o primodivisionário Saint-Étienne a visitar o reduto do Sochaux numa partida dos 16-avos-de-final da Taça de França.



15.º no primeiro escalão, com 26 pontos, o Saint-Étienne não perdeu nenhum dos últimos três jogos, mas a verdade é que está a viver uma temproada menos positiva. Basta olhar para os anteriores sete duelos, onde apenas ganhou por uma vez, perdendo três e empatando os outros três.



Quanto ao Sochaux, vem de uma vitória nos últimos quatro encontros, sendo que nessa sequência de quatro partidas sofreu sempre golos. Um registo de altos e baixos que depois se vê na classificação da Ligue 2, prova na qual é apenas oitavo, com 32 pontos.



Por fim, com a ressalva de este ser um reencontro quase sete anos depois, note-se que o Saint-Étienne não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos com o Sochaux. O mais recente, em 2014, foi ganho por 3-1. Como será agora?

CÓD 231 Sochaux 3.14 Empate 3.27 Saint-Étienne 2.05