Sogndal IL-Stabaek IF: fecho de jornada no segundo escalão norueguês

CÓD 288 Sogndal IL 2.7 Empate 3.3 Stabaek IF 2.15

Duelo de fecho de jornada no segundo escalão do futebol norueguês, com o Sogndal IL a receber a visita do Stabaek IF, num encontro que colocará frente a frente o 6.º e o 2.º colocados, respetivamente.Com 28 pontos, o Stabaek IF tem 7 vitórias, 7 empates e 1 derrota, chegando a este encontro numa sequência de 13 encontros seguidos sem perder. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco jogos houve 3 ou mais golos, ambas as equipas marcaram e o Stabaek foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.Quanto ao Sogndal IL, leva três jogos seguidos sem perder, tendo sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos. No balanço de época, com 25 pontos, o Sogndal IL venceu 7 encontros, empatou 4 e perdeu 4.No confronto direto, a história é favorável ao Sogndal IL, com cinco encontros seguidos sem perder. Em cinco dos últimos seis encontros o marcador teve menos do que 3 golos. Ainda assim, note-se que estas duas equipas não se enfrentam desde 2017, na altura em jogos do campeonato principal.