Southampton-Arsenal: gunners em mau momento

A viver uma retoma para esquecer e com um plantel carregado de lesionados, o décimo colocado Arsenal procura esta quinta-feira dar a volta ao mau momento, num duelo da 31.ª jornada da Premier League no qual terá pela frente o Southampton, o atual 14.º colocado, com 37 pontos, menos 3 do que os gunners.



Vindo de duas derrotas nesta retoma, o conjunto de Mikel Arteta não vive o melhor dos momentos e nesta partida terá sete ausentes - Bernd Leno, Granit Xhaka, Calum Chambers, Cédric Soares, Pablo Marí, Lucas Torreira e David Luiz -, algo que obrigará o técnico espanhol a encontrar soluções.



Quanto aos Saints, para lá de terem a chance de apanhar os gunners em caso de vitória estão também com o moral em alta pelo triunfo no fim de semana diante do Norwich, isto para lá de terem o plantel praticamente na máxima força - apenas há a notar a ausência do suspenso Moussa Djenepo.



Ainda assim, nem tudo é positivo para o Southampton, já que no confronto direto venceu apenas um dos últimos sete duelos, sendo que em todos eles sofreu golos - no total encaixou 17 golos e marcou 8. Por outro lado, apesar desse registo negativo, a verdade é que os saints até foram a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos entre estes dois conjuntos.

CÓD 116 Southampton 2.54 Empate 3.33 Arsenal 2.55