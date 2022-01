Southampton-Brentford: reencontro de equipas próximas na tabela

O St. Mary's Stadium recebe na noite desta terça-feira um duelo de metade inferior da tabela da Premier League, com um embate entre Southampton e Brentford, duas equipas que estão no 12.º e 14.º postos, com 23 e 21 pontos, respetivamente.



Em vantagem na tabela, os Saints entrarão neste jogo sem o contributo de Valentino Livramento, William Smallbone, Yan Valery, Kyle Walker-Peters e Thierry Small, ao passo que Alex McCarthy e Moussa Djenepo estão em dúvida. Contando jogos de todas as provas, o Southampton leva quatro partidas seguidas sem perder e nove consecutivas a sofrer golo. Em cinco das últimas sete foi a primeira equipa a marcar e chegou ao intervalo na frente, sendo que em seis delas houve também golo de ambas as equipas.



Quanto ao Brentford, leva oito encontros seguidos a sofrer, tendo sido a primeira equipa a encaixar em sete desses jogos. Ainda assim, o conjunto visitante vem de duas vitórias seguidas. Em termos individuais, David Raya, Charlie Goode, Josh Dasilva, Rico Henry, Zanka, Julian Jeanvier e Frank Onyeka são baixas certas, ao passo que Sergi Canós e Mathias Jensen estão em dúvida.



Em termos de confronto direto, estas duas equipas voltam a encontrar-se um ano e meio depois de uma eliminatória da Taça da Liga que terminou com triunfo do Brentford, também em Southampton, por 2-0.

