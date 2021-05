Southampton-Crystal Palace: saints não vencem há cinco jogos

Já com a permanência na Premier League garantida, Southampton e Crystal Palace encontram-se esta terça-feira no St. Mary's Stadium, numa partida da 35.ª jornada que colocará frente a frente o 16.º e o 13.º colocados, respetivamente.



Com 41 pontos, o Crystal Palace entra em campo vindo de uma vitória sobre o Sheffield United por 2-0, que na altura colocou ponto final numa série de quatro derrotas seguidas. Nesta partida, os londrinos não terão Mamadou Sakho, Wayne Hennessey, Nathan Ferguson e James Tomkins.



Quanto ao Southampton, entra em campo com 37 pontos, chegando a este jogo com duas ausências a notar (William Smallbone e Ryan Bertrand). Os saints levam seis jogos seguidos a sofrer e cinco sem ganhar, incluíndo a derrota para Taça diante do Leicester.



Quanto ao confronto direto, note-se que nos últimos cinco jogos todos os jogos tiveram menos do que 3 golos, sendo que na primeira volta o Palace venceu por 1-0.