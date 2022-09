Southampton-Everton: empatados na tabela da Premier League

CÓD 173 Southampton 2,15 Empate 3,25 Everton 3,3

Empatados em pontos na tabela da Premier League (7), Southampton e Everton encontram-se este sábado no St. Mary's Stadium, num duelo que colocará frente a frente o 14.º e o 13.º, respetivamente.Sem Roméo Lavia e Tino Livramento, os Saints entram em campo vindos de duas derrotas e de uma sequênciad e quatro jogos seguidos a sofrer golo. Por outro lado, contando duelos de outras provas, a turma da casa foi a primeira a sofrer em seis dos sete encontros.Quanto ao Everton, tem uma longa lista de ausentes (Yerry Mina, Mason Holgate, Ben Godfrey, Andros Townsend e Nathan Patterson), chegando a este jogo vindo de uma série até algo positiva, já que não perde há seis partidas - ainda que apenas tenha ganho dois jogos, um para a Taça da Liga. Ao contrário do Southampton, os toffees foram a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que nenhum dos seus últimos seis encontros teve mais do que 2 golos.Quanto ao confronto direto, olhar ao golos, já que apenas um dos últimos cinco encontros teve mais do que os tais 2. Em quatro dos últimos cinco, refira-se, o Southampton foi a primeira equipa a marcar.