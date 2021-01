Southampton-Liverpool: reds com deslocação perigosa

'Apanhado' na liderança pelo Manchester United, o Liverpool tenta começar 2021 da melhor forma, procurando vencer na visita ao sempre complicado reduto do Southampton, o nono colocado da tabela da Premier League no arranque do fim de semana, com 26 pontos, menos 7 do que os reds, os líderes em igualdade com o United, conforme dissemos.



Com 33 pontos, o Liverpool chega a este jogo vindo de uma sequência de nove jogos seguidos sem perder, sendo que nesses nove encontros conseguiu ser a primeira equipa a marcar em sete deles. Tudo isto numa partida à qual chegará uma vez mais com muitos problemas físicos, com as ausências de Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk, Diogo Jota, James Milner, Joe Gomez, Joel Matip e Naby Keita.



Do lado oposto, os Saints vão fazendo uma temporada regular - têm a Europa ali à mercê -, mas a verdade é que a fase recente é tudo menos positiva, já que não venceram nenhum dos últimos quatro duelos disputados, com três empates e uma derrota para contar. Para piorar, nos três mais recentes nem sequer conseguiram marcar.



Por fim, também o confronto direto é tudo menos favorável ao Southampton, já que perdeu os últimos seis encontros que disputou diante do Liverpool. Nessa meia dúzia de partidas, note-se, apenas por uma vez não se viram pelo menos 3 golos no marcador final.

CÓD 139 Southampton 4.54 Empate 3.94 Liverpool 1.64