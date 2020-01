Southampton-Tottenham: regresso às vitórias na mira de Mourinho

Depois do empate desapontante diante do último colocado Norwich, o Tottenham de José Mourinho procura esta quarta-feira regressar aos triunfos na Premier League, num duelo da 21.ª jornada no qual terá pela frente o 15.º colocado da tabela, com 22 pontos, menos 8 do que os londrinos.



Vindo de três partidas seguidas sem perder, numa série onde se destaca a vitória no Boxing Day diante do Chelsea, o conjunto de Cédric Soares procura voltar a fazer sensação, isto num duelo no qual não poderá contar com Yan Valery e Shane Long. Do lado dos de Mourinho, para lá do suspenso Son Heung-Min, há a notar as ausências por lesão de Hugo Lloris, Ben Davies e Danny Rose, ainda que sejam prováveis várias trocas, especialmente por causa da carga de jogos recente a que todas as equipas ingleses têm sido submetidas.



De notar que os todos jogos do Tottenham desde que Mourinho assumiu o comando tiveram pelo menos dois golos, sendo que a média vai em 40 tiros certeios em somente dez jogos (23 deles marcados pelos spurs).



Na primeira volta, refira-se, o Tottenham bateu os saints em Londres por 2-1, num jogo no qual tiveram de segurar a vantagem a atuar mais de uma hora com menos um jogador, em face da expulsão de Serge Aurier.