Southampton-West Ham: encontro da 5.ª ronda a Taça de Inglaterra

CÓD 293 Southampton 2.28 Empate 3.28 West Ham 2.89

Encontro da 5.ª ronda a Taça de Inglaterra, a envolver equipas do primeiro escalão do futebol inglês, com o Southampton a receber pelas 19.30 a visita do West Ham, num duelo que colocará frente a frente pela terceira vez nesta época estas duas equipas. O balanço por agora é de uma vitória do Southampton (fora de casa, por 3-2) e um empate (0-0).Neste jogo sem Alex McCarthy, Nathan Tella e Lyanco, o Southampton entra em campo vindo de seis jogos seguidos sem perder, incluindo uma vitória no prolongamento ante o Coventry por 2-1. Os saints, refira-se, marcaram e sofreram em sete dos últimos nove jogos que disputaram.Quanto ao West Ham, tem como baixas Angelo Ogbonna, Vladimir Coufal e Andriy Yarmolenko, sendo que nos últimos cinco encontros também não perderam. Em quatro desses jogos foram também a primeira equipa a fazer o marcador avançar.