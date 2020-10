Sp. Braga-AEK Atenas: minhotos tentam começar bem

Aí está o arranque da campanha do Sp. Braga na Liga Europa, com uma receção aos gregos do AEK Atenas, numa partida que em teoria colocará frente a frente as duas equipas que são favoritas na luta pelo segundo lugar de apuramento atrás do todo-poderoso Leicester.



Por isso, a atuar em casa, o conjunto minhoto tem praticamente total obrigação de triunfar ante os helénicos, que chegarão a este jogos vindos de dois resultados menos positivos no plano interno (um empate e uma derrota), que estão em claro contra-ponto com o Sp. Braga, que nos seus últimos dois duelos conseguiu vencer.



Por outro lado, note-se que o Sp. Braga entra nesta fase de grupos de forma direta, por ter sido terceiro no campeonato do ano passado. Já o AEK teve de superar duas rondas preliminares, deixando pelo caminho o St. Gallen e o Wolfsburgo. Este último resultado, refira-se, poderá servir de alerta para a equipa de Carlos Carvalhal, que neste duelo terá pela frente uma formação grega com forte representação portuguesa, já que nos de Atenas atuam Hélder Lopes, Paulinho, André Simões, David Simão e Nélson Oliveira.



Olhando por fim aos dados estatísticos, note-se que há dois registos algo contraditórios em confronto: em seis dos últimos sete jogos do Sp. Braga registaram-se pelo menos 3 golos, ao passo que no caso do AEK essa estatística está invertida (menos de 3) para cinco dos últimos sete. Qual será a que prevalecerá?

