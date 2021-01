Sp. Braga-Benfica: formações tentam alcançar a final da Allianz Cup

Sporting de Braga e Benfica entram esta quarta-feira em campo, em jogo a contar para a meia-final da Allianz Cup, num encontro que colocará frente a frente o atual detentor do troféu e a equipa que mais venceu o conquistou desde a sua invenção.



Em toda a sua história, bracarenses e águias já se defrontaram por 147 ocasiões, com o Benfica a somar um registo bastante favorável neste duelo em particular (97 vitórias, 30 empates e 20 derrotas).



No que diz respeito apenas a esta competição, destaque também para a superioridade dos encarnados, com um triunfo e dois empates em três duelos, sendo que esta será a terceira vez que as duas equipas se encontram nesta fase da prova (ambas contam com uma qualificação).



Relativamente ao confronto direto mais recente entre as duas equipas, entre todas as competições em que as duas equipas tiveram a oportunidade de se defrontar, de notar que o Benfica venceu sete dos últimos dez jogos disputados. Porém, o Sporting de Braga tem tentado equilibrar mais um pouco a balança, tendo vencido os dois últimos duelos com as águias.



De referir ainda duas curiosidades. Carlos Carvalhal, atual treinador do Sporting de Braga, foi o primeiro técnico a levantar este troféu (em 2008, ao serviço do Vitória de Setúbal), ao passo que Jorge Jesus é o treinador com mais títulos conquistados na prova (6). A última vez que os dois timoneiros se defrontaram num jogo da Allianz Cup foi em 2009/10, com o Benfica de Jorge Jesus a golear (4-1) o Sporting - na altura de Carvalhal -, em Alvalade.

CÓD 103 Sp. Braga 3.08 Empate 3.57 SL Benfica 2.24