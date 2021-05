Sp. Braga-Benfica: último troféu da época em disputa

O estádio Cidade de Coimbra recebe este domingo, pelas 20h30, Sporting de Braga e Benfica, duas equipas que defrontam-se pela disputa da Taça de Portugal 2020/21.

À entrada para este encontro, os bracarenses somaram uma vitória (Moreirense), três empates (Paços de Ferreira, Gil Vicente e Portimonense) e uma derrota (Marítimo) nos últimos cinco duelos disputados no campeonato, enquanto que as águias registaram quatro triunfos (Tondela, Nacional, Sporting e Vitória de Guimarães) e um empate (FC Porto).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Sporting de Braga, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Benfica a levar a melhor nos dois restantes embates.