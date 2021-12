Sp. Braga-Est. Vermelha: minhotos em jogo decisivo

Hora de decisões no Grupo F da Liga Europa, com o Sp. Braga a receber esta quinta-feira a visita do Estrela Vermelha, num duelo que colocará frente a frente os dois primeiros colocados, com 9 e 10 pontos, respetivamente. Em melhor posição, os sérvios sabem que podem jogar para o empate e, mesmo assim apurar-se, ao passo que o Sp. Braga precisará de vencer para depender apenas de si para avançar (à mesma hora o Midtjylland joga com o Ludogorets). Se o fizer, não só se apura como segue em primeiro.



Com 9 pontos, o Sp. Braga tem 3 vitórias e 2 derrotas nesta prova, numa caminhada com 11 golos marcados e 8 sofridos. No plano interno a turma minhota vem de dois triunfos seguidos, que serviram para 'esquecer' o desaire com o Midtjylland da jornada anterior, num jogo no qual os pupilos de Carlos Carvalhal apenas se podem queixar de si mesmos. Note-se que a turma de Braga foi a primeira equipa a marcar e aquela que ao intervalo vencia em cinco dos últimos sete jogos.



Quanto aos sérvios, levam sete jogos seguidos a ganhar e quatro sem sofrer golos - contando duelos do campeonato. Em cinco dos últimos seis foi mesmo a primeira formação a faturar, algo que lhes tem dado um embalo para conseguir bons resultados. Nesta Liga Europa, o Estrela Vermelha tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, numa caminhada na qual tem menos de metade dos golos marcados do Sp. Braga (5) e menos de metade dos sofridos (3).



Na primeira volta, na Sérvia, o Estrela Vermelha ganhou por 2-1.

