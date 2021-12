Sp. Braga-Estoril: 4.º lugar do campeonato em jogo

CÓD 154 Sp. Braga 1.43 Empate 4.1 Estoril 5.89

Numa jornada na qual a sexta-feira será de jogos grandes, a ronda 13 terá no Minho um dos jogos que promete mais emoção, com um embate entre o Sp. Braga e o Estoril este domingo pelas 20h30. Será um duelo entre 4.º e 5.º colocados, que entram nesta partida somente separados por 1 ponto.Na frente estão os minhotos, com 22 pontos, fruto de 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, numa campanha com 21 golos maracdos e 15 sofridos. A equipa de Braga venceu no jogo mais recente, por 4-1 diante do Vizela, um resultado que serviu para apagar um pouco o efeito do desaire a meio da semana anterior, ante o Midtjylland, na Liga Europa. Em termos individuais, Al Musrati, Nuno Sequeira, David Carmo e Vítor Tormena serão baixas na equipa do Minho.Quanto ao Estoril, tem menos 1 ponto, totalizando até ao momento 5 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Ao todos os canarinhos marcaram 18 golos e sofreram 11 no campeonato, sendo que chegam a este jogo numa sequência de seis encontros seguidos sem perder, ainda que apenas tenham ganho um deles. Lucas Áfrico é a única baixa dos da Linha.Em relação ao confronto direto, o Sp. Braga leva três jogos seguidos a ganhar ao Estoril, sendo que nos últimos seis saiu sempre de campo sem perder e marcou sempre. Em cinco desses duelos, refira-se, os minhotos foram mesmo a primeira equipa a faturar.