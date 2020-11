Sp. Braga-Famalicão: equipa da casa em bom momento

Em duelo da sexta jornada da Liga NOS, Sp. Braga e Famalicão encontram-se esta segunda-feira na cidade dos arcebispos, numa partida que colocará frente a frente duas formações que vivem momentos recentes relativamente positivos - pelo menos sem derrotas.



Os da casa, quartos com 9 pontos, vão em cinco encontros consecutivos a vencer, dois deles para a Liga Europa. No mais recente, na Ucrânia, os de Carlos Carvalhal venceram por 2-1 diante do Zorya, num encontro no qual ampliaram para 12 golos marcados nos últimos cinco encontros - com apenas dois sofridos - e sempre a ser a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Um registo que acaba por dar uma 'ajuda' nas estatísticas globais, já que em oito dos últimos dez jogos dos guerreiros registaram-se pelo menos 3 golos.



Quanto ao Famalicão, apesar de ser apenas 13.º, com 6 pontos, vai em quatro encontros seguidos sem perder, ainda que três deles tenham sido empates - nos jogos mais recentes. Curiosamente, à imagem do Sp. Braga, também os jogos do Fama são ricos em golos, como se vê pelo facto de apenas um dos últimos 8 ter tido menos do que 3. Por outro lado, houve golos de ambas as equipas nos últimos novo, sendo que em todos eles o Famalicão sofreu.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que na temporada nos deu dois empates: 2-2 em Braga, 0-0 em Famalicão. Como será o terceiro embate?

CÓD 148 Sp. Braga 1.39 Empate 5.07 Famalicão 7.3