Sp. Braga-FC Porto: minhotos a sonhar com o pódio

Ainda com chances matemáticas de chegar ao pódio e conseguir uma melhor entrada na Liga Europa - têm de ganhar e esperar uma derrota do Sporting -, o Sp. Braga recebe este sábado o campeão FC Porto, num duelo no qual os dragões tentarão inverter uma tendência recente negativa ante os minhotos, com três jogos seguidos a perder (um empate e duas derrotas).



Uma missão que os de Sérgio Conceição enfrentarão sem qualquer pressão, até porque o título está no bolso e até é provável que haja espaço para dar minutos a jogadores menos utilizados, isto num jogo no qual terão a chance de atingir a sétima vitória seguida e o nono jogo consecutivo sem perder. Nessa sequência, refira-se, os dragões foram a primeira equipa a marcar nos últimos seis duelos.



Quanto aos minhotos, vão numa fase algo distinta, com dois jogos seguidos sem ganhar e três triunfos nos últimos seis duelos - a mesma meia dúzia de jogos sempre a vencer dos dragões. Nesses mesmos últimos seis jogos, refira-se, o Sp. Braga foi a primeira equipa a marcar em cinco, ainda que tal não tenha servido de muito em jogos como perante o Rio Ave, onde perderam por 4-3 apesar de terem entrado melhor no jogo.

CÓD 130 Sp. Braga 2.79 Empate 3.61 FC Porto 2.39