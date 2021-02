Sp. Braga-FC Porto: reencontro agora para a Taça de Portugal

Poucos dias depois do encontro da Liga NOS, que acabou com um empate a dois golos, Sp. Braga e FC Porto voltam a encontrar-se no Minho, agora numa partida da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Ainda que não seja um encontro totalmente decisivo, até porque ainda há uma segunda partida pela frente, este duelo pode ser determinante e será nesse contexto que minhotos e dragões entrarão em campo, numa partida à qual ambos chegam numa idêntica sequência de cinco encontros seguidos sem perder.



O FC Porto entra nesta partida sem Jesús Corona, jogador mexicano que tem sido a grande figura portista e que foi expulso precisamente no domingo, numa altura em que eram os dragões a comandar a partida por 2-0. Na sua ausência, com menos um, o FC Porto acabou por permitir os dois golos bracarenses, vendo desta forma chegar ao final uma sequência de quatro jogos seguidos sem sofrer golos. Por outro lado, nesse duelo os dragões confirmaram outras estatísticas, como por exemplo o facto de serem a primeira equipa a marcar (foi assim em cinco dos últimos seis jogos) e aquela que chegou ao descanso na frente (em quatro dos últimos cinco).



Olhando ao confronto direto, há a ter em conta alguns dados que foram prolongados no domingo, nomeadmaente o facto de o FC Porto levar já sete duelos seguidos a sofrer diante do Sp. Braga. Aliás, em seis dos últimos sete houve golos de ambas as equipas e em quatro dos últimos cinco viram-se pelo menos 3 tentos no marcador. Por outro lado - aqui o jogo de domingo foi contrário à tendência -, o Sp. Braga foi a primeira equipa a marcar neste confronto direto em cinco dos últimos sete embates. Como será desta vez?

CÓD 179 Sp. Braga 3.02 Empate 3.22 FC Porto 2.28