Sp. Braga-FC Porto: Taça da Liga em disputa

Sp. Braga e FC Porto discutem este sábado, a partir das 19h45, a final da Taça da Liga, numa partida decisiva que colocará frente a frente duas equipas que venceram nas meias-finais por 2-1, diante de Sporting e V. Guimarães, respetivamente.



A viver uma fase recente bastante positiva, com cinco vitórias consecutivas, quatro delas com Rúben Amorim enquanto treinador, os minhotos esperam conquistar o troféu nesta decisão que é feita perante os seus adeptos, tendo como motivação adicional o facto de há uma semana, no Dragão, terem vencido este mesmo FC Porto por 2-1.



Será, por isso, um reencontro com desejo de vingança para os portistas, que nesta partida procuram também um regresso aos títulos, algo que não conseguem desde agosto de 2018, quando venceram a Supertaça Cândido de Oliveira.



Olhando para as estatísticas, de notar que o FC Porto marcou vai numa longa série de jogos consecutivos a marcar pelo menos um golo nas provas nacionais - a última vez que não o fez foi a 3 de fevereiro do ano passado, quando empatou a zeros diante do V. Guimarães.



Noutro âmbito, do lado contrário há a notar que o Sp. Braga esta temporada enquanto visitado apenas perdeu em dois dos 16 jogos disputados, ambos para a Liga NOS (diante do Benfica e do Paços de Ferreira), sendo que no que a golos diz respeito os minhotos enquanto visitados marcaram também em 14 dos 16 encontros já jogados na Pedreira em 2019/20.



No plano do confronto direto, pese embora a tal vitória do Sp. Braga no Dragão, note-se que o FC Porto tem sido claro dominador neste particular, com seis vitórias e apenas duas derrotas nos últimos dez jogos. Como será desta vez?

CÓD 101 Sp. Braga 2.92 Empate 3.16 FC Porto 2.21