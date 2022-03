Sp. Braga-Gil Vicente: duelo minhoto

Dia de dérbi minhoto na jornada 26 do campeonato nacional, com um embate entre o quarto e o quinto colocados da tabela classificativa, entre duas equipas que entram nesta ronda separadas por 4 pontos. Na frente está o Sp. Braga, com 46, mas o Gil Vicente, que tem sido a grande surpresa da época, está logo atrás e pode fazer surpresa.



Neste jogo sem Lucas Mineiro, Nuno Sequeira e Roger Fernandes, o Sp. Braga chega a este jogo vindo de uma moralizadora vitória sobre o Monaco, por 2-0, e numa senda de quatro encontros consecutivos sem perder no campeonato. Por outro lado, os bracarenses foram os primeiros a marcar em quatro dos últimos cinco jogos que disputaram.



Quanto ao Gil Vicente, leva dez jogos seguidos sem perder e nos últimos dois jogos empatou, diante do Estoril e do FC Porto. Em cinco dos últimos sete encontros, refira-se, os gilistas foram os primeiros a faturar.



Nas contas do confronto direto, o Sp. Braga leva nove duelos seguidos sem perder e a marcar ao Gil Vicente, sendo que foi sempre a primeira equipa a fazê-lo. Na primeira volta, em Barcelos, o resultado ficou em 1-0, tal como havia ficado na época passada na Pedreira. Como serám desta vez?

Por Record