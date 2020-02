Sp. Braga-Glasgow Rangers: minhotos procuram reviravolta

Depois de uma derrota na Escócia, o Sp. Braga procura esta quarta-feira dar a volta à eliminatória diante do Glasgow Rangers, tendo como inspiração curiosamente aquilo que os escoceses fizeram na primeira mão, já que depois de estarem a perder por 2-0 conseguiram dar a volta ao texto e vencer por 3-2.



Vindo de um triunfo no fim de semana diante do V. Setúbal, os minhotos tentam retomar o rumo ganhador neste duelo europeu, isto depois de terem visto a super série imbatível de Rúben Amorim chegar ao final precisamente em Glasgow na tal derrota por 3-2. Curiosamente, apesar de moralizado pelo triunfo a meio da semana anterior, o Rangers acabou por tropeçar no campeonato, ao empatar em casa do St. Johnstone, num resultado que acabou por permitir ao Celtic dar um passo de gigante rumo ao título.



De notar que esta temporada dez das onze partidas do Sp. Braga na Liga Europa contaram com golos de ambas as equipas, algo que deixa a prometer pelo menos dois golos neste encontro da Pedreira, um reduto no qual os minhotos já marcaram 12 golos em cinco partida disputadas. Quanto ao Rangers, que se apurou para esta ronda no grupo do FC Porto, marcou também uma dúzia de golos fora de portas, ainda que no seu registo tenha oito apontados nas rondas prévias.

CÓD 105 Sp. Braga 1.82 Empate 3.51 Glasgow Rangers 3.98