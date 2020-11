Sp. Braga-Leicester: minhotos querem vingar goleada sofrida em Inglaterra

O Sporting de Braga recebe, esta quinta-feira, os ingleses do Leicester City, em jogo a contar para a 4.ª jornada do grupo G da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente os dois atuais primeiros classificados.

À entrada para esta ronda, os minhotos posicionam-se no 2.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota, enquanto que os 'foxes' encontram-se no 1.º posto, com 9 pontos, após somarem três triunfos nos três encontros até ao momento disputados na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os bracarenses registaram quatro vitórias (FK Zorya Luhansk, Famalicão, Benfica e Trofense) e uma derrota (Leicester City), ao passo que os ingleses somaram quatro triunfos (AEK Atenas, Leeds United, Sp. Braga e Wolverhampton) e uma derrota (Liverpool).



De ressalvar que o único encontro disputado entre as duas equipas até ao momento foi mesmo o último duelo entre as duas equipas no King Power Stadium, onde os 'foxes' venceram por uns claríssimos 4-0.