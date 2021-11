Sp. Braga-Ludogorets: bracarenses tentam a terceira vitória consecutiva

Sporting de Braga e Ludogorets defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão separadas por cinco pontos no Grupo F.

À entrada para esta ronda, o Sporting de Braga posiciona-se no segundo lugar, com seis pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota, enquanto que o Ludogorets encontra-se no quarto e último posto, com apenas um ponto, após somar um empate e dois desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sporting de Braga registou quatro vitórias (Moitense, Ludogorets, Gil Vicente e Portimonense) e um empate (Paços de Ferreira), ao passo que o Ludogorets somou quatro triunfos (Tsarsko Selo, Botev Plovdiv, Lokomotiv Gorna e Beroe) e um desaire (Sporting de Braga).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a somarem uma vitória, um empate e uma derrota nos três duelos até ao momento disputados entre si.