Sp. Braga-Malmö: minhotos obrigados a ganhar

CÓD 132 Sp. Braga 1,28 Empate 5,35 Malmö 9,1

Com 7 pontos em cinco jogos, o Sp. Braga recebe esta quinta-feira a visita do Malmö num jogo no qual tem de ganhar para continuar a sonhar com o apuramento para a próxima ronda da Liga Europa via playoff. Para tal, os minhotos têm de ganhar e esperar que o Union Berlim perca diante do USG, na outra partida do grupo.Sem Sikou Niakaté e Fabiano, o Sp. Braga vem de uma derrota precisamente diante dos alemães, um resultado que acabou por conseguir 'apagar' com o triunfo conseguido em Barcelos, no fim de semana, por 1-0.Quanto ao Malmö, está já fora da corrida, tendo por derrotas todos os jogos disputados. Sem Niklas Moisander, Mahamé Siby, Adi Nalic e Emmanuel Lomotey neste encontro, os suecos no fim de semana ganharam no plano interno, batendo o Varberg por 5-2. Nesse jogo o Malmö sofreu golos, tal como sucederam nos cinco encontros anteriores.Na primeira volta, na Suécia, o Sp. Braga ganhou por 2-0.