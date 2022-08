Sp. Braga-Marítimo: insulares à procura de somar os primeiros pontos em 2022/23

Sp. Braga e Marítimo defrontam-se na tarde de domingo, a partir das 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da Primeira Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com resultados bem distintos nas duas primeiras jornadas da competição.

À entrada para esta ronda, o Sp. Braga posiciona-se no sexto lugar, com quatro pontos, fruto de uma vitória e um empate, enquanto que o Marítimo se encontra no 17.º e penúltimo posto, sem qualquer ponto conquistado, fruto de dois desaires consecutivos no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Sp. Braga registou três vitórias (Bournemouth, Celta de Vigo e Famalicão), um empate (Sporting) e uma derrota (Portimonense), ao passo que o Marítimo somou três triunfos (Leixões, Santa Clara e Nacional) e dois desaires (FC Porto e Chaves).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Sp. Braga, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Marítimo a levar a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.