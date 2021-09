Sp. Braga-Midtjylland: minhotos procuram primeira vitória

Depois de um arranque em falso, o Sp. Braga procura esta quinta-feira a primeira vitória na fase de grupos da Liga Europa, num duelo da 2.ª jornada do Grupo F no qual terá pela frente um Midtjylland que na primeira ronda empatou diante do Ludogorets e que, por isso, entra neste duelo já com um ponto no seu pecúlio.



Já os minhotos, batidos em casa do Estrela Vermelha, estão a zeros na contagem, pelo que vencer é praticamente algo obrigatório, sob pena de complicar bastante as chances de apuramento bem cedo na competição. Com nove jogos oficiais esta temporada, a turma minhota tem quatro vitórias, três empates e três desaires, sendo que nos dois mais recentes empatou (Santa Clara) e venceu (Tondela). Nos últimos três duelos sofreu sempre golos, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador teve golos de ambas as formações.



Quanto aos dinamarqueses, que entraram nesta Liga Europa depois de cair das rondas prévias da Liga dos Campeões, vão numa sequência de cinco jogos sem perder e três a ganhar sem sofrer. No capítulo dos golos, nota para o facto dos nórdicos terem sido os primeiros a marcar nos últimos cinco jogos que disputaram sendo que apenas um dos últimos seis teve mais do que 3 no total.



Este será o primeiro duelo entre ambas as equipas.

CÓD 127 Sp. Braga 2.05 Empate 3.2 Midtjylland 3.55