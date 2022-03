Sp. Braga-Monaco: minhotos em ação na Liga Europa

CÓD 164 Sp. Braga 2.69 Empate 3.08 Mónaco 2.54

Depois de ter superado o Sheriff no playoff, o Sp. Braga defronta esta quinta-feira os franceses do Monaco, numa partida da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. Será um duelo entre o 4.º do campeonato português e o 8.º do francês, numa partida que promete bastante.Sem perder há quatro partidas, três no campeonato e uma outra nesta mesma Liga Europa, o Sp. Braga não poderá contar com Lucas Mineiro, Nuno Sequeira e Roger Fernandes. De notar que nenhum dos últimos cinco jogos dos minhotos teve mais do que 2 golos.Quanto ao Monaco, vem de uma vitória sobre o Marselha, que interrompeu uma sequência de quatro partidas consecutivas sem triunfar. Na formação monegasca, que neste jogo não contará com Krépin Diatta e Youssouf Fofana -Cesc Fàbregas e Radoslaw Majecki estão em dúvida, joga o português Gelson Martins, que deve ser opção.De notar que este será o primeiro jogo oficial entre as duas equipas.