Sp. Braga-Portimonense: arranca a aventura de Custódio

No primeiro jogo com Custódio no comando técnico da equipa, isto depois da saída de Rúben Amorim para o Sporting, o Sp. Braga recebe esta sexta-feira a visita do Portimonense, na partida que marca o arranque da jornada 24 da Liga NOS.



Terceiro colocado no campeonato, com 43 pontos, e vindo de nove partidas seguidas sem perder para o campeonato, o conjunto minhoto entra em campo num excelente momento, ainda que tenha na memória o desaire europeu diante do Rangers, que ditou o adeus à Liga Europa. Essas duas derrotas, refira-se, foram as únicas de Amorim no comando dos minhotos. A que foi sofrida na semana passada, por 1-0, foi mesmo apenas a terceira da temporada em casa, algo que mostra bem a força dos guerreiros a atuar perante o seu público.



E se o Sp. Braga está num bom momento o mesmo não se pode dizer do Portimonense. Penúltimo colocado na Liga NOS, o conjunto algarvio tem apenas 16 pontos em 23 partidas disputadas, sendo que está neste momento numa sequência de doze partidas seguidas sem triunfar no plano interno. A última vitória foi a 30 de novembro, diante do Famalicão, tendo os algarvios depois desse encontro averbado sete derrotas e somado cinco empates.



Não bastasse essa estatística negativa, o Portimonense vai já em quatro derrotas consecutivas enquanto forasteiro, sendo que na Liga venceu apenas um dos doze encontros disputados esta temporada.



Na primeira volta, refira-se, o Sp. Braga venceu por 1-0, numa partida na qual estavam nos dois bancos técnicos que já não 'moram' nestas equipas: Sá Pinto nos minhotos e Folha nos algarvios.

CÓD 113 Sp. Braga 1.41 Empate 4.38 Portimonense 6.69