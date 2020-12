Sp. Braga-Rio Ave: Carvalhal reencontra ex-equipa

Reencontro de Carlos Carvalhal com o Rio Ave, num duelo da 10.ª jornada da Liga NOS no qual estarão frente a frente o quarto e o nono colocados da tabela classificativa. Com 18 pontos, os minhotos entram em campo com 18 pontos e com chance de ficarem a apenas 1 do FC Porto na luta pelo terceiro posto, ao passo que os vilacondeses, por seu turno, têm menos 7, sendo que um eventual vitória os colocaria no 7.º lugar.



Apesar de vir numa sequência de três vitórias seguidas, duas para a Liga Europa e uma para a Taça de Portugal, o conjunto minhoto perdeu no último jogo do campeonato, quando caiu de forma surpreendente na visita ao Jamor para defrontar o Belenenses SAD. Um resultado que serve de aviso aos de Braga, que neste embate terão pela frente uma equipa que, mesmo não tendo vencido nenhum dos últimos dois jogos de campeonato, conseguiu para a Taça de Portugal superar o Famalicão.



Olhando a estatísticas individuais, note-se que o Sp. Braga foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos nove jogos - o único onde não o fez... perdeu -, sendo que em oito dos mais recentes dez se viram pelo menos 3 golos no marcador. Em plano inverso, essa estatística de golos marcados no total apenas se viu em dois dos últimos sete duelos do Rio Ave.



Quanto ao confronto direto, o registo recente mostra três vitórias do Sp. Braga e duas do Rio Ave na última meia dúzia de partidas. Note-se, por fim, que o Rio Ave vai em quatro jogos seguidos a sofrer diante do Sp. Braga, ainda que no duelo mais recente tenha até sofrido três golos... e ganho por 4-3. Na altura com Carlos Carvalhal no comando...

CÓD 822 Sp. Braga 1.52 Empate 3.95 Rio Ave 5.69