Sp. Braga-Roma: minhotos com embate de respeito

Colocados nos terceiros postos dos respetivos campeonatos, Sp. Braga e Roma encontram-se esta quinta-feira em solo minhoto, numa partida da 1.ª mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa que marcará o retorno de Paulo Fonseca a Braga, depois de ter comandado o conjunto arsenalista em 2015/16, naquela que foi a última aventura por terras lusas.



Na Roma desde a época passada, Paulo Fonseca não tem tido vida fácil esta temporada, especialmente depois da desavença com Edin Dzeko. Ainda assim, em Itália fala-se que este jogo até pode representar o retorno do bósnio à equipa, pelo que nesse sentido o avançado pode ser mais uma dor de cabeça para um Sp. Braga que já de si terá muitas razões de preocupação do outro lado.



Ainda assim, a verdade é que a Roma também não terá vida fácil, especialmente olhando para aquilo que os minhotos têm feito recentemente, com sete jogos seguidos sem perder, com cinco vitórias e dois empates - ambos diante do FC Porto. No caso dos italianos, analisando os mesmos últimos sete duelos, o registo é bem menos positivo, com três vitórias, três derrotas e um empate. Nesses sete duelos, refira-se, por seis vezes o marcador teve pelo menos 3 golos.



Em relação a jogadores indisponíveis, Carlos Carvalhal sabe já que não contará com Moura, David Carmo e Rui Fonte, tendo ainda alguma expectativa relativamente a André Castro e Iuri Medeiros. Quanto à Roma, Nicolo Zaniolo é baixa certa, ao passo que Chris Smalling e Marash Kumbulla estão em dúvida.

CÓD 111 Sp. Braga 3.23 Empate 3.58 AS Roma 2.01