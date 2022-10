Sp. Braga-Saint-Gilloise: arsenalistas querem dar continuidade ao bom momento europeu

Sporting de Braga e Saint-Gilloise defrontam-se na noite de quinta-feira, a partir das 20:00 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que só sabem vencer na presente edição da segunda competição de clubes mais importante a nível europeu.

À entrada para esta ronda, o Sp. Braga posiciona-se no primeiro lugar do Grupo D, com seis pontos, fruto de duas vitórias consecutivas e um saldo de três golos marcados e nenhum sofrido (3-0), enquanto que o Saint-Gilloise se encontra no segundo posto, com o mesmo número de pontos que a formação portuguesa mas com um saldo de quatro golos marcados e dois sofridos (4-2), que faz com que para já seja segundo colocado apesar da igualdade pontual.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sp. Braga registou quatro vitórias (Malmo FF, Rio Ave, Union Berlin e Vizela) e uma derrota (FC Porto), ao passo que o Saint-Gilloise somou quatro triunfos (Union Berlin, Malmo FF, Eupen e Leuven) e um desaire (Genk).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas formações.