Sp. Braga-Santa Clara: açorianos tentam dar continuidade ao trajeto histórico

Sporting de Braga e Santa Clara defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos idênticos nesta fase da temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os arsenalistas registaram três vitórias (Torreense, Benfica e Gil Vicente) e duas derrotas (Paços de Ferreira e Sporting), ao passo que os açorianos somaram dois triunfos (Moreirense e Rio Ave), dois empates (Benfica e Boavista) e uma derrota (Famalicão).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Sporting de Braga, equipa que venceu três dos últimos cinco jogos disputados entre as duas formações, com o Santa Clara a vencer os dois restantes encontros.



Recorde-se que esta é a primeira vez que o Santa Clara disputa uns quartos-de-final da Taça de Portugal.