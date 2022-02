Sp. Braga-Santa Clara: fecho de jornada no campeonato nacional

CÓD 108 Sp. Braga 1.51 Empate 4.05 Santa Clara 5.52

Moralizado pelo apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, Sp. Braga procura esta segunda-feira dar seguimento ao bom momento, quando pelas 20h15 de segunda-feira receber no Minho a visita do Santa Clara, numa partida da jornada 24 do campeonato nacional.Em 4.º, com 44 pontos, o Sp. Braga entra em campo com o pódio algo distante e já com a pressão do Gil Vicente, isto num jogo no qual não contará com Lucas Mineiro, Nuno Sequeira, André Horta, Paulo Oliveira e Roger Fernandes. Olhando ao registo recente, o Sp. Braga venceu dez dos últimos onze jogos que disputou em casa, sendo em que oito dos últimos dez marcou pelo menos dois golos.Quanto ao Santa Clara, é 11.º com 25 pontos, e chega a este jogo vindo de três partidas sem ganhar e cinco seguidas a sofrer - ainda que tenha também marcado. A formação açoriana, que não contará com Costinha e tem Anderson Carvalho em dúvida, sofreu pelo menos dois golos golos em seis dos últimos sete jogos disputados fora de casa, um registo que tentará certamente inverter neste encontro, no qual procurará também uma vitória que contrarie a tendência para não somar os 3 pontos fora de casa: apenas venceu um dos últimos onze duelos de campeonato fora de portas.Em relação ao confronto direto, o Sp. Braga não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos diante do Santa Clara, sendo que em nove dos últimos dez foi mesmo a primeira equipa a marcar. Na primeira volta, em São Miguel, o resultado ficou em 1-1, sendo que pelo meio, num duelo da Taça de Portugal, os minhotos golearam por 6-0.