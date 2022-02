Sp. Braga-Sheriff: minhotos com missão delicada

CÓD 165 Sp. Braga 1.39 Empate 4.33 FC Sheriff Tir. 7.18

Derrotado por 2-0 na Moldávia, o Sp. Braga tem esta quinta-feira a missão clara de anular essa desvantagem diante do Sheriff para conseguir o apuramento para a próxima ronda da Liga Europa.Sem Lucas Mineiro e Nuno Sequeira, a formação de Carlos Carvalhal terá de partir ao ataque para anular o desaire sofrido há uma semana, tendo desde já claro que um golo sofrido nesta partida não contará a 'dobrar', como anteriormente sucedia. Quer isto dizer que, em caso de triunfo por 3-1, 4-2 e assim sucessivamente, o encontro irá para prolongamento e não será logo aí decidido.O Sp. Braga, refira-se, venceu por 1-0 no fim de semana diante do Tondela, ao passo que o Sheriff não teve ação no campeonato local, já que o regresso dos jogos na Diviza Nationala está apenas marcado para meados de março.