Sp. Braga-Sporting: dia de jogo grande

CÓD 118 Sp. Braga 3.38 Empate 3.29 Sporting CP 2.08

Dia de jogo grande no campeonato nacional, com Sp. Braga e Sporting a encontrarem-se este domingo no Minho, num duelo que promete emoções fortes de princípio a fim.Na máxima força, o conjunto minhoto chega a este jogo depois de ter vencido os cinco jogos de pré-temporada que disputou, ao passo que o Sporting, sem Adán e St. Juste, chega a esta partida vindo de uma preparação na qual ganhou um dos cinco encontros que disputou (entre os que foram abertos aos adeptos).Olhando ao registo recente no confronto direto, na época passada houve um triunfo para cada lado, curiosamente sempre por 2-1 e por parte da equipa visitante. Nota ainda para os golos, já que o Sporting leva seis jogos seguidos a marcar ao Sp. Braga - em cinco deles foi a primeira equipa a faturar.