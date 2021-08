Sp. Braga-Sporting: duelo entre arsenalistas e leões v2.0

Sp. Braga e Sporting defrontam-se, este sábado, pelas 20h30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da Primeira Liga, naquele que será o primeiro grande duelo deste campeonato em 2021/22.

Este que será o segundo duelo entre minhotos e leões nesta temporada, depois do embate entre as duas equipas na Supertaça Cândido de Oliveira, onde a turma orientada por Rúben Amorim sorriu com um triunfo por 2-1, que lhe valeu na conquista do primeiro troféu nesta nova temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sp. Braga registou duas vitórias (Paços de Ferreira e Marítimo), dois empates (Portimonense e Marselha) e uma derrota (Sporting), ao passo que o Sporting somou cinco triunfos consecutivos (Belenenses SAD, Angers, Lyon, Sporting de Braga e Vizela).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos leões, formação que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com o Sporting de Braga a levar a melhor em apenas um embate.