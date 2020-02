Sp. Braga-Sporting: minhotos em grande e leões sem Bruno Fernandes

O Sp. Braga recebe, este domingo, o Sporting em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, num encontro que pode ser determinante na luta pelo terceiro lugar na tabela classificativa.



À entrada para esta jornada os minhotos posicionam-se na 5.ª posição, com 30 pontos, fruto de nove triunfos, três empates e seis derrotas, ao passo que os leões estão no 3.º lugar da prova, com 32, após dez vitórias, dois empates e seis derrotas até ao momento.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Sp. Braga registou cinco vitórias (Tondela, FC Porto - por duas vezes -, Sporting e Moreirense), enquanto que o Sporting venceu dois (V. Setúbal e Marítimo) e perdeu três (FC Porto, Benfica e Sp. Braga).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos leões contra dois da formação bracarense. Note-se ainda para o facto deste ser o primeiro jogo do Sporting sem o capitão Bruno Fernandes, que mudou-se para o Manchester United.

