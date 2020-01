Sp. Braga-Sporting: reedição da meia-final da Taça da Liga da última temporada

Jogo grande no arranque da semana. O Sp. Braga recebe, esta terça-feira, o Sporting em jogo a contar para a final four da Taça da Liga, num encontro que coloca frente a frente as duas formações que disputaram a meia-final da prova do ano passado, na qual os leões bateram os arsenalistas através dos penáltis, tendo conquistado o troféu posteriormente, após bater o FC Porto na final - também na marca dos onze metros.



Nos últimos cinco encontros, o Sp. Braga, equipa orientada por Rúben Amorim, somou quatro triunfos (P. Ferreira, Belenenses SAD, Tondela e FC Porto) e uma derrota (Benfica - sob o comando de Sá Pinto ainda), ao passo que o Sporting registou três vitórias (Santa Clara, Portimonense e V. Setúbal) e dois desaires (FC Porto e Benfica).



Relativamente ao percurso na prova, de notar que os leões chegam à final four após liderarem a classificação do grupo C, com seis pontos (2V e 1D), num grupo que contava ainda com Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente, enquanto que o Sp. Braga liderou o grupo A, com 9 pontos (3V), com triunfos sobre o P. Ferreira, Marítimo e FC Penafiel.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Sporting, contra dois do Sp. Braga. Como será desta vez?