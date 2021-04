Sp. Braga-Sporting: teste de fogo ao leão

Ainda líder da Liga NOS, o Sporting tem este domingo um teste de fogo, quando pelas 20 horas visitar o reduto do Sp. Braga, uma equipa que entra nesta 29.ª ronda no quarto posto, a 12 pontos do topo da tabela. E ainda que a possibilidade de título pareça muito complicada, a verdade é que os minhotos ainda sonham com o terceiro posto, pelo que triunfar nesta partida será muito importante.



Um Sp. Braga que leva quatro jogos seguidos sem perder, numa série na qual venceu dois encontros e empatou outros dois, mas que terá pela frente um Sporting que como se sabe ainda não perdeu qualquer partida no campeonato e que no total de todas as provas leva já 17 encontros seguidos sem perder. Para mais, em dois jogos já disputados, o Sporting venceu ambos, ambos já disputados neste ano civil e separados apenas por duas semanas - um para a Liga, outro para a Taça da Liga.



Olhando a estatísticas, não há muitos dados a apontar, sendo que os golos acabam por ser, pelo menos no caso do Sporting, algo a ter em conta. É que nos últimos sete o leão foi a primeira equipa a marcar em seis, sendo que nesses últimos seis se viram sempre menos do que 3 golos. A exceção foi precisamente o jogo mais recente, no empate a 2 com o Belenenses SAD. Por outro lado, o Sporting não sofreu golos nos últimos seis jogos que disputou fora de casa.



A fechar, uma nota para o facto de, contando todas as provas, o Sporting levar já cinco encontros sem conseguir ganhar na Pedreira. Será à sexta?

