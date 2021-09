Sp. Braga-Tondela: minhotos procuram esquecer desaire europeu

Encontro da 6.ª jornada do campeonato nacional, com o Sp. Braga a receber esta segunda-feira, pelas 21h15, a visita do Tondela, num embate no qual os minhotos, com 8 pontos, terão pela frente um conjunto beirão que até ao momento tem apenas conquistados 3 pontos, fruto de um triunfo, conseguido logo na primeira ronda.



Quanto aos minhotos, têm duas vitórias, dois empates e uma derrota no campeonato, sendo que a estes jogos juntam ainda um desaire na Liga Europa, sofrido na partida mais recente diante do Estrela Vermelha, por 2-1. Em cinco partidas, o Sp. Braga marcou 6 golos e sofreu 4, ao passo que o Tondela apontou também 6, mas encaixou já 9.



Quanto ao confronto direto, note-se que cinco dos últimos seis duelos diretos tiveram mais do que 3 golos, algo que indica que a tendência se poderá manter. No mais recente, por exemplo, o Braga venceu em casa por 4-2, depois de na primeira volta ter triunfado por 4-0. Como será desta vez?

CÓD 108 Sp. Braga 1.32 Empate 5.02 CD Tondela 8.02