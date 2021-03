Sp. Braga-V. Guimarães: dérbi minhoto no fecho da jornada

Dérbi minhoto no fecho da jornada 22 da Liga NOS, com o terceiro colocado Sp. Braga a receber na Pedreira a visita do sexto V. Guimarães, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas por 11 pontos na tabela classificativa.



Com 46 pontos, o Sp. Braga procurará vencer para recuperar o segundo lugar na tabela da Liga NOS, num jogo no qual entrará em campo claramente motivado pela fase recente a nível interno, apenas 'manchada' pelo adeus à Liga Europa com dupla derrota diante da Roma. Ainda assim, em jogos da Liga, os minhotos têm estado intratáveis, tal como nos jogos caseiros, onde venceram oito dos últimos nove duelos.



Por outro lado, o Sp. Braga também venceu seis dos últimos sete jogos diante do V. Guimarães (em todas as provas), o mais recente em outubro, na Cidade Berço, por 1-0. Nesses mesmo sete jogos, refira-se, o Sp. Braga foi o primeiro a marcar em seis deles, sendo que em cinco conseguiu chegar ao descanso na frente. Ainda olhando ao confronto direto, de referir que o V. Guimarães leva já onze jogos consecutivos a sofrer diante do rival minhoto.



Olhando agora aos registos do V. Guimarães no passado recente, a equipa de João Henriques venceu no duelo mais recente, mas a verdade é que antes desse triunfo vinha de cinco jogos seguidos sem vencer, com duas derrotas e três empates no registo.

