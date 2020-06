Sp. Braga-V. Guimarães: noite de dérbi no Minho

A viverem períodos de retoma bem distintos, Sp. Braga e V. Guimarães encontram-se esta quinta-feira no sempre emotivo dérbi minhoto, num embate da 28.ª jornada no qual estarão frente a frente o quarto e o sétimo, separados por 7 pontos.



Em melhor posição na tabela, os bracarenses são a equipa a viver em teoria um período menos bom, já que não venceu nenhum dos três jogos que disputou - o melhor que conseguiu foi um empate. Ainda assim, nem tudo é mau para os de Braga, que não perderam nenhum dos últimos cinco duelos diante do Vitória, período no qual foi a primeira equipa a marcar e a formação a chegar ao intervalo na frente em quatro duelos.



Quanto ao Vitória, não venceu na retoma, mas também não perdeu - somou três empates -, entrando neste encontro numa sequência de seis jogos seguidos sem ser derrotas - uma sequência que dura já desde fevereiro. Por outro lado, o aspeto defensivo acaba por ser algo a ter em conta, já que os minhotos sofreram golos nos últimso quatro jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram.



Voltando ao confronto direto, na primeira volta houve triunfo do Sp. Braga em casa do Vitória por 2-0. Haverá vingança nesta noite de quinta-feira?

CÓD 135 Sp. Braga 2.09 Empate 3.47 V. Guimarães 3.48