Sp. Braga-Vizela: fecho de jornada no campeonato nacional

CÓD 156 Sp. Braga 1.35 Empate 4.73 FC Vizela 7.08

No fecho da jornada 12 do campeonato nacional, Sp. Braga e Vizela encontram-se esta terça-feira no Minho, num duelo que colocará frente a frente o 6.º e o 14.º colocados, respetivamente. Com 19 pontos, o Sp. Braga pode saltar para o quarto lugar em caso de triunfo, ao passo que os vizelenses (10 pontos) têm a possibilidade de apanhar o Arouca no 9.º posto.Com 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas no campeonato, com 17 golos marcados e 14 sofridos, o Sp. Braga vem de um desaire a meio da semana passada na Liga Europa, num jogo no qual se confirmou a tendência recente dos jogos dos minhotos terem pelo menos 3 golos - foi assim nos últimos cinco.Quanto ao Vizela, vem de três duelos seguidos sem perder, incluindo um triunfo na semana passada para a Taça de Portugal diante do Estrela da Amadora. Ao contrário do Sp. Braga, os jogos do Vizela normalmente não são ricos em golos: nenhum dos últimos oito teve mais do que 3 golos. Por outro lado, note-se que em quatro dos últimos cinco jogos foi o Vizela a primeira equipa a marcar. A exceção foi o desaire diante do Benfica, por 1-0.