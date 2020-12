Sp. Braga-Zorya Lugansk: voltar a vencer na Europa

Vindo de uma inesperada derrota na Liga NOS, o Sp. Braga volta esta quinta-feira às lides europeias, recebendo no Minho a visita dos ucranianos do Zorya Lugansk, num duelo no qual entrará em campo ainda com chances de acabar o Grupo G no primeiro posto. Para tal terá sempre de fazer melhor do que o Leicester, ainda que seja desde já certo que tal pode não chegar, já que em caso de empate pontual serão sempre os ingleses a acabar na frente, por terem vantagem no confronto direto.



Esquecendo as contas e focando antes nos números, há alguns dados a ter em conta. Como por exemplo o facto de apenas um dos últimos sete encontros do Sp. Braga não ter tido pelo menos 3 golos ou de apenas um dos últimos seis não ter tido golos de ambas as equipas e com o Sp. Braga a entrar a vencer.



Do lado ucraniano há também registos a destacar, como por exemplo os cinco jogos seguidos sem perder e as quatro vitórias consecutivas - contando duelos do campeonato. E tal como o Sp. Braga, também o Zorya tem entrado a vencer: foi assim em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.



Por fim, lembre-se que o Sp. Braga venceu no encontro disputado há mês e meio em solo ucraniano, numa partida na qual confirmou a tendência para marcar sempre a este adversário e sempre sem perder.

CÓD 117 Sp. Braga 1.44 Empate 4.25 Zorya Lugansk 5.45