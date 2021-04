Sp. Covilhã-Arouca: visitantes em grande momento

Encontro da 29.ª jornada da Liga Sabseg, com o 12.º colocado Sp. Covilhã a receber a visita do sexto Arouca, num duelo que colocará frente a frente duas equipas separadas por 16 pontos e que ainda têm o desfecho das suas temporadas em aberto.



Os da casa, com 31 pontos, estão apenas 5 pontos acima da zona de descida, sendo que entram neste jogo numa sequência de quatro jogos seguidos sem ganhar. Para mais, em cinco dos últimos sete duelos - venceu apenas um deles - foi mesmo a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao Arouca, com 47 pontos, a 4 do terceiro Feirense, leva quatro jogos seguidos sem perder e três vitórias seguidas, sempre sem sofrer golos. Em quatro dos últimos cinco jogos foi a primeira equipa a marcar.



No que ao confronto diz respeito, o Arouca tem quatro jogos seguidos sem perder e sempre a marcar ao Sp. Covilhã. Na primeira volta, em dezembro, os arouquenses venceram em casa por 1-0. Como será desta?

CÓD 171 Sp. Covilhã 2.9 Empate 2.76 Arouca 2.48