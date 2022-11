Sp. Covilhã-Gil Vicente: à procura da tão ansiada vitória

CÓD 154 Sp. Covilhã 4,2 Empate 3,35 Gil Vicente 1,58

Recentemente abalado pela saída do técnico Ivo Vieira, entretanto substituído por Daniel Sousa, o Gil Vicente procura dar uma sapatada na crise, num jogo do Grupo E da Taça da Liga no qual enfrentará uma equipa beirã que, curiosamente, também não atravessa um grande momento.Se os minhotos levam cinco derrotas seguidas e nos últimos dez jogos apenas ganharam dois, os serranos acumulam 13 jogos sem ganhar e sempre a sofrer golos. Nos últimos dez jogos o melhor que conseguiram foram dois empates, um deles no jogo mais recente, diante da BSAD.Em termos estatísticos, atenção aos golos, já que se viram 3 ou mais golos em nove dos últimos dez jogos do Sp. Covilhã e em cinco dos mais recentes seis do Gil Vicente. Por outro lado, o Gil foi a primeira equipa a sofrer em oito dos último dez, ao passo que o Sp. Covilhã encaixou primeiro em sete dos últimos oito.Quanto ao confronto direto, fazendo a ressalva de que o último jogo foi em 2017/18, o Sp. Covilhã leva três vitórias seguidas e cinco jogos sem perder diante do Gil Vicente.