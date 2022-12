Sp. Covilhã-Nacional: insulares têm de ganhar

CÓD 110 Sp. Covilhã 2,65 Empate 2,85 Nacional 2,25

Em jogo do Grupo E da Allianz Cup, Sp. Covilhã e Nacional encontram-se esta quarta-feira, numa partida na qual apenas os visitantes têm ainda chances de apuramento.Com 3 pontos, a turma insular tem de ganhar e esperar que o Gil Vicente não vença no outro duelo. Quanto ao Sp. Covilhã - com 1 ponto -, mesmo que vença, nunca conseguirá apurar-se, já que no outro jogo haverá sempre uma equipa a sair com mais do que os seus possíveis 4 pontos.Para mais, o Sp. Covilhã leva já 15 jogos sem ganhar e sempre a sofrer golos. Em nove dos últimos dez foi a primeira equipa a sofrer, sendo que em oito deles ao intervalo perdia. Por outro lado, apenas dois dos últimos dez jogos dos beirões não tiveram 3 ou mais golos. Enfim, um festival ofensivo...Contudo, atenção à estatística do Nacional, que é totalmente inversa: apenas um dos últimos nove jogos dos insulares teve 3 ou mais golos, sendo que em quatro dos últimos cinco os madeirenses foram a primeira equipa a marcar.Em termos de confronto direto, o Nacional leva seis jogos sem perder e sempre a marcar pelo menos um golo aos beirões. Nos últimos três também sofreu, ainda que curiosamente nos últimos seis apenas por uma vez o marcador tenha tido 3 ou mais golos - foi no mais recente, em setembro, na vitória dos madeirenses por 2-1.