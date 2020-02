Sp. Covilhã-Oliveirense: serranos favoritos ao triunfo

Sp. Covilhã e Oliveirense defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Pro - segundo escalão português de futebol -, num encontro que coloca frente a frente duas formações com registos algo semelhantes no que aos últimos jogos diz respeito.



À entrada para esta jornada, o Sp. Covilhã posiciona-se na 6.ª posição, com 28 pontos, fruto de oito vitórias, quatro empates e seis derrotas, enquanto que a Oliveirense encontra-se na 13.ª posição, com 22, resultado de seis triunfos, quatro empates e oito derrotas até ao momento na prova.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Sp. Covilhã registou duas vitórias (Casa Pia e Estoril), dois empates (Benfica B e Farense) e uma derrota (FC Porto B), ao passo que a Oliveirense venceu por uma ocasião (Varzim), dois empates (Nacional e Feirense) e duas derrotas (Académica e Mafra).



Relativamente ao confronto direto entre as duas equipas, destaque para três triunfos do Sp. Covilhã contra nenhuma da Oliveirense, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos.

CÓD 167 Sp. Covilhã 1.87 Empate 3.22 Oliveirense 3.78