Sp. Gijón-Alcorcón: anfitriões não perdem há oito jogos consecutivos

Real Sporting de Gijón recebe esta sexta-feira o Alcorcón em jogo a contar para a 31.ª jornada do segundo escalão espanhol de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram em polos distintos da atual classificação da prova.

À entrada para esta ronda, o Real Sporting de Gijón posiciona-se no 5.º lugar, com 52 pontos, fruto de 14 vitórias, dez empates e seis derrotas, enquanto que o Alcorcón encontra-se no 19.º e antepenúltimo posto, com 30 pontos, após somar oito triunfos, seis empates e 16 derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Real Sporting de Gijón registou duas vitórias (Albacete e Maiorca) e três derrotas (Espanyol, Ponferradina e Sabadell), ao passo que o Alcorcón somou dois triunfos (Saragoça e Mirandés), um empate (Almería) e duas derrotas (Tenerife e Rayo Vallecano).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a registarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos disputados entre si.

De notar ainda que o Real Sporting de Gijón leva uma sequência de oito jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota. Será que irá manter-se assim?