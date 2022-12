Sp. Gijón-Las Palmas: séries sem perder em teste

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa altura em que o campeonato principal está parado por causa do Mundial'2022, a ação segue na Segunda Divisão, com um embate entre Sp. Gijón e Las Palmas que colocará em confronto o 12.º e o 2.º colocados, respetivamente.



Com 31 pontos, o conjunto visitante tem 8 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, com 21 golos marcados e 10 sofridos. A turma insular vem de quatro partidas sem perder, tendo nesse período um duelo da Taça do Rei a contar. Quanto a golos, apenas um dos últimos dez jogos do Las Palmas teve 3 ou mais... curiosamente o mais recente, na vitória por 3-1 sobre o Tenerife.



Quanto ao Sp. Gijón, vem de cinco jogos sem perder, ainda que nesse período apenas tenha ganho um jogo. Nas contas do campeonato tem 23 pontos, com 5 vitórias, 8 empates e 3 4 derrotas. Curiosamente, o Sp. Gijón tem o mesmo número de golos marcados que o Las Palmas, mas conta com o dobro dos golos sofridos (20).



Em relação ao confronto direto, o primeiro dado a indicar é o dos golos, já que apenas dois dos últimos dez duelos tiveram 3 ou mais no total final. Na época passada ambos ficaram aquém desses 3, com duas vitórias do Las Palmas por 1-0.

Por Record