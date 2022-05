Sp. Gijón-Las Palmas: visitantes procuram confirmar acesso ao playoff

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aí está o fecho da fase regular na La Liga 2, com o Sp. Gijón a receber a visita do Las Palmas numa partida na qual apenas os visitantes jogam por algo. Já os da casa, com 46 pontos no 17.º posto, estão já seguros na fuga à despromoção.



Ao contrário, o Las Palmas está em 6.º com 67 pontos e é uma das equipas que está em posição de acesso ao playoff de promoção. Para o confirmar, os insulares têm apenas de empatar, ainda que matematicamente possam ainda chegar ao 4.º lugar final, que garantiria um cenário teoricamente mais favorável no playoff.



Olhando ao registo recente, ambas as equipas estão em bons momentos, especialmente o Las Palmas, com dez jogos seguidos sem perder e quatro vitórias consecutivas. Em quatro dos últimos cinco jogos foi a primeira equipa a marcar e em cinco dos últimos seis ao intervalo já vencia. Quanto ao Sp. Gijón, não perdeu nenhum dos últimos três jogos, ainda que em termos defensivos venha numa fase relativamente negativa, com golos sofridos em seis dos últimos sete jogos.



No confronto direto, o Las Palmas venceu o encontro da primeira volta por 1-0, num resultado que confirmou a tendência para haver menos do que 3 golos no resultado final: apenas dois dos últimos dez jogos tiveram esse 'score' absoluto.

Por Record